Россия направит на поддержку освобожденных территорий 3,3 млрд рублей | 360°

Власть 29 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Россия направит на поддержку освобожденных территорий 3,3 млрд рублей Кириенко рассказал о выделении из бюджета 3,3 млрд рублей на поддержку новых территорий РИА "Новости"

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Более трех миллиардов рублей направят из российского бюджета в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Как сообщило РИА «Новости», об этом на заседании комитета по проведению грантовых комплексов заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что средства нужны для реализации проектов развития, которые предложили жители регионов, а также для поддержки населения.

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«В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено три миллиарда 300 миллионов рублей», — заявил Кириенко.

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Первый заместитель главы администрации президента добавил, что некоммерческие организации ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей смогут рассчитывать на получение грантов президента после вхождения в состав России.

Процесс вхождения в состав России четырех территорий начнется в ближайшую пятницу, 30 сентября. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин подпишет договоры с руководителями четырех территорий, где накануне прошли референдумы о вхождении в состав России.

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