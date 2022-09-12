Россия направит больше ста миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики | 360°

Власть 12 сентября 2022, 11:19 Поделиться Telegram

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Viber Россия направит больше ста миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики Премьер Мишустин: на повышение устойчивости экономики направят свыше ста миллиардов рублей РИА Новости

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Правительство России направит свыше 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости отечественной экономики. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

Из этой суммы 25 миллиардов рублей пойдет на поддержку системы организации воздушного движения и 15 миллиардов направят на расширение производства самолетов МС-21.

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По словам Мишустина, Кабинет министров продолжает работу по поддержке граждан и предприятий в условиях жестких внешних санкционных ограничений. Он подчеркнул, что глава государства обращал внимание на необходимость поддержки отраслей в нынешней ситуации.

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«Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии повышение устойчивости экономики. Выявлены направления, которые нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели 100 миллиардов рублей», — заявил премьер-министр.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признался, что работа над бюджетом в ближайшие три года станет самым сложным испытанием в его карьере.

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