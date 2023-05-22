22 мая 2023, 10:11
Россия найдет способ не допустить реализации угроз возможных ударов по Крыму
Рябков заявил, что РФ найдет способ, как не допустить реализации угроз в отношении Крыма
Заявление США о возможных ударах украинских боевиков по Крыму демонстрирует эскалационный курс, Россия найдет способ обеспечить свою территориальную целостность и безопасность. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков, передал ТАСС.
«Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз. И нет сомнений в том, что территориальная целостность Российской Федерации, как и ее безопасность, будет надежно обеспечена», — отметил дипломат.
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По его словам, Крымский полуостров — неотъемлемая часть России, попытки угрожать в очередной раз демонстрируют подтверждение безответственного эскалационного курса американских властей.
В воскресенье, 21 мая, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Белого дома не против ударов Украины по Крыму, так как чиновники рассматривают полуостров как «украинскую территорию».
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