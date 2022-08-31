Россия найдет альтернативную Женеве площадку для переговоров с США

Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних переговоров с США по стратегической стабильности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

«С учетом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала», — заявил дипломат.

Он обратил внимание, что Россия планирует найти альтернативную площадку.

Ранее Рябков заявлял, что политика НАТО может привести к эскалации и даже вооруженному столкновению ядерных держав.

МИД России оценил шанс возобновления стратегического диалога с США. Дипломаты следят за некоторыми сигналами, касающимися возобновления диалога по вопросам Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Но пока не ясно, что за ними стоит.