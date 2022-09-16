Россия начнет вывозить продовольствие через Турцию | 360°

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Россия начнет вывозить продовольствие через Турцию

Путин на встрече с Эрдоганом заявил о возможности провоза продовольствия через Турцию

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Экономические операторы России получили сигнал, что смогут организовать транзит продукции во все страны мира через Турцию. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер отметил, что Турция уже показала себя надежным партнером, который сможет провести поставки через свою территорию во все страны мира.

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«Наши экономические операторы получили соответствующие сигналы», — заявил Путин.

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Отдельно президент России поблагодарил турецкого коллегу за вклад, который он внес в реализацию зерновой сделки.

«Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею в виду вывоз украинского зерна», — сказал Путин.

Ранее президент России в беседе с заместителем генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявил, что только небольшая часть украинского зерна попадает в бедные и нуждающиеся страны. Основные грузы идут в страны Европы. Путин отметил, что результатом этих действий может стать глобальная гуманитарная катастрофа.

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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