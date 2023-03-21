Власть 21 марта 2023, 08:16 Россия начала согласовывать с Сирией, Турцией и Ираном даты консультаций Представитель МИД Богданов: Россия назначает дату консультаций с Сирией, Ираном и Турцией РИА «Новости»

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Россия согласовывает с Турцией, Ираном и Сирией график четырехсторонних консультаций на уровне замминистров иностранных дел. Однако пока точных дат проведения мероприятия нет. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в комментарии РИА «Новости».

«У нас ничего еще не было согласовано, так что и переносить пока нечего», — сказал он.

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По его словам, цель четырехсторонних консультаций — подготовить встречу глав МИД этих стран. Она должна состояться как можно быстрее.

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«Но есть графики работы у наших коллег, и сирийцев, и турок, и иранцев. Пока даты конкретной нет, продолжим согласовывать», — добавил Богданов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о предложении российской стороны провести встречу делегаций вышеназванных государств в Москве. Турецкая сторона согласилась с этим.

Телеканал TRT Haber передавал, что стороны должны были провести переговоры 15–16 марта. Однако другой турецкий телеканал NTV уточнил, что мероприятие перенесли по техническим причинам.