Россия может ввести санкции против компании, чей спутник снимал Белгород

Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится использование ее спутника для съемок Белгорода перед ударом ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — отметил сенатор.

Ранее было установлено, что коммерческий спутник США GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода незадолго до обстрела ВСУ.

В ночь на 3 июля ВСУ преднамеренно обстреляли территорию Белгорода, на которой не было военных объектов. Удар нанесли ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Все три ракеты были уничтожены российскими ПВО, однако обломки упали на жилой дом. В результате обстрела погибли четыре человека.

Россия пока воздерживается от ответа на действия Украины, но внимательно следит за ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Украине «не поздоровится», если провокации продолжатся.