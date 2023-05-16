Власть 16 мая 2023, 14:09 Россия может размещать оружие там, где хочет – Медведев Зампред Совбеза Медведев: после выхода из ДОВСЕ Россия может размещать оружие где угодно РИА «Новости»

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Россия, денонсировав Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), может беспрепятственно размещать оружие для защиты своих национальных интересов. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007-м. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал он.

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Зампред Совбеза добавил, что Россия будет наращивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения.

Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 году. Депутаты Госдумы объявили недействительным ДОВСЕ 16 мая.

Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин заявил, что ЕС и США продвигали НАТО на восток, разрушая глобальную систему обеспечения безопасности. Участие России в Договоре не отвечало бы национальным интересам страны. ДОВСЕ стал изжившим себя документом.

В современном мире он стал бессмысленным. При этом Россия 16 лет назад только приостанавливала действие договора, давая возможность странам Запада одуматься.