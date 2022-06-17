На сегодня страна имеет все возможности увеличить продовольственное производство. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил глава государства Владимир Путин.

Россия способна увеличить выпуск продовольствия на 50 миллионов тонн в год, сказал глава государства.

Президент также заявил, что Россия способна значительно нарастить объемы экспорта продовольствия и удобрений. По его словам, в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 миллионов тонн.

Приоритет сделают для стран, которые испытывают наибольшую потребность в продовольствии. В первую очередь, это страны Африки и Ближнего Востока.