Россия может нарастить продовольственное производство — Путин
Путин: Россия может нарастить продовольственное производство
На сегодня страна имеет все возможности увеличить продовольственное производство. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил глава государства Владимир Путин.
Россия способна увеличить выпуск продовольствия на 50 миллионов тонн в год, сказал глава государства.
Президент также заявил, что Россия способна значительно нарастить объемы экспорта продовольствия и удобрений. По его словам, в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 миллионов тонн.
Приоритет сделают для стран, которые испытывают наибольшую потребность в продовольствии. В первую очередь, это страны Африки и Ближнего Востока.