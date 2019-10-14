  • Россия может начать зарабатывать на бивнях мамонтов

    14 октября 2019, 03:32

    Светлана Степанова

    До завершения осенней сессии в Госдуму будет внесен законопроект, в котором будут прописаны правила реализации останков реликтовых животных. Мамонтовые кости теперь будут продаваться легально, пополняя бюджет России. Подробности опубликовала «Парламентская газета».
    Россия может начать зарабатывать на бивнях мамонтов

    Ценные ископаемые из России покупатели смогут вполне легально приобретать на бирже. НДС от каждой сделки пойдет в государственный бюджет. Эксперты считают, что только от мамонтовой кости государство сможет обогатиться на миллиард рублей. Соответствующий проект разрабатывает комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.

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    Каждый год из Арктической зоны извлекаются около сотни тонн останков реликтовых животных. На этих территориях залегают более 150 тысяч тонн мамонтовой кости. 90% добытого незаконно продается в Китай. Больше всего «мамонтодобытчиков» в Якутии. Здесь высокий уровень безработицы. По данным «Парламентской газеты» в этом регионе поиск и продажа останков вымерших животных приравнивается (неофициально, разумеется) к народному промыслу.

    За последние два года число выданных на сбор бивней лицензий удвоилось, но бюджет налоговых отчислений так и не увидел. Это связано с отсутствием государственного надзора. Федеральный закон облегчит получение лицензии и в корне изменит ситуацию.

    По словам главы комитета ГД Николая Николаева, около 80% мамонтовой кости добывается в Якутии. Законопроект позволит собирать неограниченное количество материала, но и будет регулировать ответственность за пользование недрами.

    Стоимость 5-метрового куска кости мамонта на теневом рынке сейчас составляет около 1,5 миллиона рублей.