Россия может начать зарабатывать на бивнях мамонтов

Ценные ископаемые из России покупатели смогут вполне легально приобретать на бирже. НДС от каждой сделки пойдет в государственный бюджет. Эксперты считают, что только от мамонтовой кости государство сможет обогатиться на миллиард рублей. Соответствующий проект разрабатывает комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.

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Каждый год из Арктической зоны извлекаются около сотни тонн останков реликтовых животных. На этих территориях залегают более 150 тысяч тонн мамонтовой кости. 90% добытого незаконно продается в Китай. Больше всего «мамонтодобытчиков» в Якутии. Здесь высокий уровень безработицы. По данным «Парламентской газеты» в этом регионе поиск и продажа останков вымерших животных приравнивается (неофициально, разумеется) к народному промыслу.

За последние два года число выданных на сбор бивней лицензий удвоилось, но бюджет налоговых отчислений так и не увидел. Это связано с отсутствием государственного надзора. Федеральный закон облегчит получение лицензии и в корне изменит ситуацию.

По словам главы комитета ГД Николая Николаева, около 80% мамонтовой кости добывается в Якутии. Законопроект позволит собирать неограниченное количество материала, но и будет регулировать ответственность за пользование недрами.

Стоимость 5-метрового куска кости мамонта на теневом рынке сейчас составляет около 1,5 миллиона рублей.