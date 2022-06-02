Россия неоднократно предлагала шаги для прекращения конфликта в Донбассе. Об этом заявил в беседе с «Коммерсантом» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нами неоднократно предлагались шаги, которые могли быть предприняты для прекращения вооруженного конфликта в Донбассе, отстаивания прав населения Донецкой и Луганской народных республик на мирную жизнь, для защиты граждан ДНР, ЛНР и Украины от неонацистского и террористического режима киевских властей, бесчинств радикальных и неофашистских структур, от организованного Киевом по указке Вашингтона геноцида собственного народа», — сказал Патрушев.

Этот комментарий изданию он дал по случаю 30-летия образования Совбеза.

Ранее Патрушев заявил о том, что американцы используют спровоцированный ими же конфликт между Россией и Украиной для решения собственных политических и экономических задач. По его мнению, мировая антироссийская кампания показала, что Украина являлась лишь предлогом для Запада для начала развязывания гибридной войны, целью которой является ослабление и изоляция РФ.