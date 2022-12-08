Власть 08 декабря 2022, 13:28 Россия изменит подход к размещению РСМД с учетом действий США Замглавы МИД Рябков предупредил о возможности изменения подходов РФ к размещению РСМД РИА «Новости»

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Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) пока еще действует. Однако если США решат развернуть свои системы в Азии или Европе, то подход российской стороны поменяется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Россия, по его словам, продолжит придерживаться моратория на развертывание систем средней дальностей, который объявил российский президент Владимир Путин. Однако запрет перестанет действовать для страны, если она увидит системы американского производства в какой-либо точке земного шара.

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«Если дело пойдет к реальному развертыванию подобных вооружений Соединенными Штатами на европейском ли театре военных действий, на азиатском ли, наш подход к этому мораторию просто не сможет оставаться прежним», — сказал он.

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Рябков также высказал мнение, что американская сторона хорошо зарабатывает на украинском конфликте. Он заявил, что ненасытность военно-промышленного комплекса США беспредельна. Происходящее же на Украине противостояние лишь повод для разжигания собственных аппетитов, в том числе в финансовом плане, заключил дипломат.