Власть 27 декабря 2022, 15:14 Россия избежала спада продовольственного экспорта в 2022 году — Белоусов Зампред правительства Белоусов: в 2022 году спада продовольственного экспорта не случилось РИА «Новости»

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По итогам 2022 года РФ смогла избежать спада продовольственного экспорта, заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что стране удалось сохранить систему несырьевых неэнергетических поставок.

По словам Белоусова, для этого власти оперативно задействовали транспортно-логистические меры. Это помогло поддержать этот сектор экономики.

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«Падение есть — где-то по промышленному несырьевому неэнергетическому экспорту 20% потеряли, а по сельскохозяйственному вообще ничего не потеряли», — подчеркнул Белоусов.

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Ранее зампред правительства в эфире телеканала «Россия 24» заявлял, что «крепкий рубль» сыграл свою роль. В нынешних условиях для поддержания доходов компаний необходимо получать 70-80 рублей за доллар, отметил Белоусов. Такой курс отечественной валюты он назвал выгодным для экономики.

России удалось добиться продвижения в вопросе вывоза отечественных удобрений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это заслуга переговорщиков РФ.