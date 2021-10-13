Владимир Путин заявил, что лимит на революции в России исчерпан. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщило РИА «Новости».

Президент России отметил, что развитие страны должно проходить спокойно и стабильно, не должно происходить выбросов негативных эмоций. Интересы людей должны быть гарантированы государством.

«Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России», — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что политическая система страны развивается стабильно для того, чтобы не допустить возникновения революции.

Если бы в ХХ веке в России не произошло две революции, сегодня население страны могло бы достигать численности 500 миллионов человек. Об этом президент Владимир Путин рассказал на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». Тогда же российский лидер заявил, что в будущем ни в коем случае нельзя допустить повторения чего-либо подобного.