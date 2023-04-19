Власть 19 апреля 2023, 00:49 Россия и Венесуэла усилят сотрудничество в нефтедобыче и разработке газовых месторождений — Лавров Глава МИД РФ Лавров сообщил об усилении сотрудничества с Венесуэлой в нефте- и газодобыче Pixabay

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Россия и Венесуэла планируют наращивать объемы и темпы взаимодействия в сфере нефтедобычи и разработки газовых месторождений. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Слова Лаврова привел ТАСС.

«У нас в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, в сфере новых технологий», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

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Глава МИД России отметил, что страны планируют наращивать объемы по всем направлениям, используя для этого действующие механизмы, в том числе и межправительственную комиссию высокого уровня.

Лавров с 17 по 21 апреля находится в рабочем турне по Латинской Америке. В рамках турне глава МИД РФ посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.