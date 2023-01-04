Власть 04 января 2023, 14:16 Россия и Узбекистан продолжат взаимное сотрудничество в области энергетики Путин и Мирзиеев обсудили укрепление сотрудничества России и Узбекистана РИА «Новости»

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Укрепление и расширение сотрудничества России и Узбекистана обсудили в ходе телефонных переговоров президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа прошла в среду, 4 января.

Лидеры государств подтвердили стремление к укреплению союза России и Узбекистана, стратегического партнерства, а также к увеличению товарооборота между странами.

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Президенты России и Узбекистана договорились расширить взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику.

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Вопрос поставок российского газа в Узбекистан чуть не привел к скандалу в начале декабря 2022 года. Министр энергетики республики Жорабек Мирзамахмудов, комментируя сообщение о создании газового союза России, Казахстана и Узбекистана, назвал его техническим контрактом и исключил, что там появятся политические условия.

Как напомнил «Политэксперт», министр заявил, что речь идет о переговорах о коммерческом транзите энергоносителя. При этом некоторые СМИ объявили, что Узбекистан своей позицией отказался от заключения газового союза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что подобная трактовка заявления является в корне неверной. Он подчеркнул, что ни о каких политических условиях при создании союза речи не шло. Имелись в виду только коммерческие интересы всех участников союза и совместная работа в области поставок газа.