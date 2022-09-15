Россия и Узбекистан договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве | 360°

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Россия и Узбекистан договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент России и лидер Узбекистана подписали декларацию о стратегическом партнерстве

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Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась по итогам переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В рамках встречи Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана в сфере экономики и торговли, а также другие направления двусторонних отношений, сообщили «Известия».

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Президент России вручил лидеру Узбекистана орден Александра Невского. Награды его удостоили за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.

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На полях ШОС Путин также провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы они затронули тему недавней провокации США в Тайваньском проливе. Президент России подтвердил приверженность России принципу единого Китая. Он также обратил внимание, что попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания и абсолютно неприемлемы.

Также Путин пообщался с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Они, помимо прочего, обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе республики.

Россия

Владимир Путин

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