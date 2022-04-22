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    22 апреля 2022, 17:50

    Россия и Украина провели сразу несколько длительных переговоров в пятницу

    РФ и Украина провели сразу несколько длительных переговоров 22 апреля

    Оксана Кириллова

    Сразу несколько долгих переговоров России и Украины состоялось 22 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в российской переговорной группе. Данные подтвердил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Россия и Украина провели сразу несколько длительных переговоров в пятницу

    «Сегодня было несколько длительных разговоров между главами делегаций», — констатировал источник.

    Мединский по поводу этой новости написал в своем Telegram-канале: «Подтверждаю».

    Ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров посетовал на медленное течение переговоров двух стран. По его словам, Украина не отреагировала на переданные Россией очередные формулировки документа соглашения, и после этого переговоры застопорились. Власти Украины как будто больше не хотят договариваться и «смирились с судьбой», заметил Лавров.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел и не получал никаких российских проектов документа о переговорах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что это «вызывает вопросы».