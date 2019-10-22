Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании

Президент России и президент Турции по итогам почти семичасовой встречи подписали меморандум. Документ касается сохранения взаимопонимания между нашими странами.

В документе сказано, что страны обязуются вместе бороться с терроризмом и противостоять сепаратистским устремлениям на территории Сирии.

Кроме того, там прописано, что с 12:00 23 октября на сирийскую сторонц границы между Турцией и Сирией войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут находится на территории, которая расположена за пределам зоны операции «Источник мира".

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В документе говорится, что лидеры стран подтвердили важное значение Аданского соглашения. В меморандуме сказано, что Россия будет помогать его осуществлению.

Также, согласно документу, Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган решили совместно способствовать тому, чтобы беженцы добровольно возвращались в Сирию. Стороны вместе создадут механизм, который позволит отслеживать «осуществление данного меморандума».

Также Путин и Эрдоган пообещали, что продолжат работать над «поиском политического решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны».

Президент Турции прибыл в Сочи с официальным визитом во вторник, 22 октября. Встреча лидеров стран затянулась: в режиме тет-а-тет Путин и Эрдоган проговорили больше шести часов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков до начала встречи обещал журналистам, что разговор будет обстоятельным, поскольку сторонам важно было обсудить очень многое. Основной темой стала Сирия.