Россия и Турция обсудили оказание гуманитарной помощи Сирии

Известно, что инициатором встречи стал посол Анкары. Дипломаты особое внимание уделили происходящему в Сирии, написал сайт «Политэксперт».

По инициативе турецкой стороны прошла встреча Самсара со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаилом Богдановым. В беседе дипломаты затронули не только вопросы по ситуации на Ближнем Востоке. Также обсудили, как обстоят дела на севере Африки, отдельно коснувшись проблем в Ливии.