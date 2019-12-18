Россия и Турция обсудили оказание гуманитарной помощи Сирии
Турецкий посол Мехмет Самсар и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провели в Москве переговоры. Дипломаты обсудили вопросы по урегулированию конфликта в Сирии и обеспечению нуждающихся в гуманитарной помощи, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.
Известно, что инициатором встречи стал посол Анкары. Дипломаты особое внимание уделили происходящему в Сирии, написал сайт «Политэксперт».
По инициативе турецкой стороны прошла встреча Самсара со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаилом Богдановым. В беседе дипломаты затронули не только вопросы по ситуации на Ближнем Востоке. Также обсудили, как обстоят дела на севере Африки, отдельно коснувшись проблем в Ливии.