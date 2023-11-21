Власть 21 ноября 2023, 16:51 Россия и Таджикистан углубят сотрудничество в оборонной сфере Путин заявил о планах РФ и Таджикистана усилить сотрудничество в оборонной сфере РИА «Новости»

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Россия и Таджикистан продолжили наращивать взаимодействие в оборонной сфере и безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой Эмомали Рахмоном в Москве.

Российский лидер заметил, что страны настроены и дальше использовать для поддержания стабильности в регионе 201-ю дислоцированную российскую военную базу.

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«Условились углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое, антинаркотическое сотрудничество. <…> Предпринимаем усилия по сохранению мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — уточнил Путин.

Президент отмечал, что отношения России и Таджикистана продолжают находиться на высоком уровне. Одним из ключевых факторов партнерства стало обеспечение безопасности в регионе.

Во вторник, 21 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудили развитие сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также высказались о региональной и международной повестках.