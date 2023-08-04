Власть 04 августа 2023, 11:55 Россия и страны Африки сделали совместное заявление по Украине Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки по урегулированию на Украине РИА «Новости»

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Россия и африканские страны, участвующие в мирной миссии по Украине, сделали совместное заявление. Его опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и главы семи африканских государств начали обсуждать мирную инициативу 17 июня и продолжили переговоры 28 июля. На встрече присутствовали президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и другие лидеры.

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«Лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на первой встрече 17 июня 2023 года предложениям касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной», — указали в Кремле.

Участники встречи согласились, что гуманитарные усилия дадут результаты. Кроме того, главы государств обсудили зерновую сделку.

Лидеры стран призвали предпринять конкретные шаги, чтобы убрать препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Это позволит вернуться к полной реализации черноморской инициативы, отметили в Кремле.

Участники встречи также обратились к ООН с требованием помочь высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в портах ЕС. Эти грузы необходимо немедленно и бесплатно поставить в страны Африки, подчеркнули главы государств.

«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру», — подвели итог в Кремле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что африканские страны показали заинтересованность в перспективах выхода из украинского кризиса на саммите «Россия — Африка», прошедшем в Санкт-Петербурге. Государства также проявили желание понять природу этого конфликта, указывал министр иностранных дел.