Власть 09 декабря 2022, 18:43 Россия и США в переговорах обмена заключенными не касались других тем Президент Путин заявил об особой атмосфере переговоров по обмену пленными с США РИА «Новости»

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Российские спецслужбы в переговорах с США по обмену заключенными не рассматривали другие темы в отношениях двух стран. Задачи перейти к другим вопросам не стояли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Бишкек.

Российский лидер отметил, что не может ответить на вопрос, станут ли переговоры по обмену заключенными источником полноценного диалога с США.

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«Это специальный вопрос, специфический, прямо скажем. Мы не ставили перед собой задачи от этих переговоров переходить к каким-то другим. Но, конечно, они создают определенную атмосферу», — признался Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что Россию на переговорах по обмену осужденного в США Виктора Бута на отбывающую срок в колонии баскетболистку Бриттни Грайнер представляли сотрудники Федеральной службы безопасности.

Президент добавил, что спецслужба продолжает работать в контакте с американскими коллегами.

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер прошел в минувший четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби.