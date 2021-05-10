Россия и США провели переговоры по ядерной сделке с Ираном

Встреча российской и американской делегаций по вопросу ядерной сделки с Ираном была полезной. Стороны обсудили достигнутое и нерешенные пока вопросы. Об этом на своей странице в Twitter рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути. Как всегда, дискуссия была деловой и полезной. <…> Состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии дел и вопросах, которые необходимо решить для достижения нашей общей цели», — написал Ульянов.

В марте Ульянов заявил о важности синхронизации действий по вопросу ядерной сделки. По его словам, для возвращения в нее Соединенных Штатов и Ирана необходимо создать что-то похожее на дорожную карту и расписать все действия. Ожидание первых шагов друг от друга, подчеркнул Ульянов, — это дорога в никуда.