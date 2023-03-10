Власть 10 марта 2023, 12:16 Россия и США продолжат обсуждать тему с обменом заключенными по специальным каналам Замглавы МИД Рябков: Россия и США продолжат обсуждать тему с обменом заключенными Pxhere

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Российская и американская стороны будут и дальше обсуждать тему обмена заключенными по специализированным каналам. Такое заявление в интервью RT Arabic сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается обмена заключенными по специализированным каналам — продолжается рассмотрение соответствующих вопросов», — сказал он.

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По его словам, некоторых результатов удалось достигнуть в прошедшие месяцы. В частности, это касается гуманитарных вопросов. Замминистра отметил, что данный факт Россия оценивает как один из положительных моментов в двухсторонних отношениях с США за последнее время.

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Рябков также подчеркнул, что Российская Федерация открыта для обсуждения с американскими коллегами путей по нормализации работы дипломатических учреждений двух государств. Он добавил, что контакты с Соединенными Штатами по этому вопросу при необходимости будут продолжены.