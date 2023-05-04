Власть 04 мая 2023, 23:54 Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта — МИД Замглавы МИД Рядков: отношения РФ и США находятся в шаге от вооруженного конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения между Россией и Америкой подошли к критической точке. Они находятся на грани открытого вооруженного конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он.

Реклама

При этом Рябков отметил, что Россия готова и будет применять все средства для защиты страны и ее руководства. Также замминистра рассказал, как сегодня осуществляется взаимодействие России и США. По его словам, контакты есть и проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США несут прямую ответственность за атаку украинских беспилотников на здания Кремля, так как Украина решилась на этот шаг по их указке. Он также напомнил, что цели и средства для нападения начальникам ВСУ называют в Америке. Также Песков заявил, что у российских спецслужб есть информация об участии в этой атаки американцев.

Национальная разведка США тем временем отказалась дать оценку этому происшествию, заявив, что американское правительство не обладает информацией для независимого мнения по этому вопросу.