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    22 июня 2021, 22:15

    Россия и Сирия заключат соглашение по экономическому взаимодействию

    Дарья Морозова

    Россия и Сирия готовят соглашение по торгово-экономическому взаимодействию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

    По данным RT, он провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

    «Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок все наше торгово-экономическое взаимодействие», — заявил Борисов.

    Также он отметил, что правительство России планирует продолжать оказывать Сирии гуманитарную помощь.