Россия и Сирия заключат соглашение по экономическому взаимодействию

Россия и Сирия готовят соглашение по торгово-экономическому взаимодействию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

По данным RT, он провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. «Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок все наше торгово-экономическое взаимодействие», — заявил Борисов. Также он отметил, что правительство России планирует продолжать оказывать Сирии гуманитарную помощь.