Россия и Португалия подписали Меморандум о взаимопонимании

Генпрокуроры РФ и Португалии подписали Меморандум о взаимопонимании. Подобное соглашение между ведомствами двух стран заключено впервые.

Глава российского надзорного органа Игорь Краснов провел встречу с португальской коллегой Лусилией Гагу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Уверен, что заключение [меморандума] будет способствовать повышению эффективности совместных усилий наших ведомств по противодействию наиболее опасным вызовам и угрозам общественной безопасности», — подчеркнул Краснов.

В их числе он упомянул организованную преступность, терроризм, экстремизм, коррупцию, незаконный оборот наркотиков, оружия и экономические преступления. На фоне пандемии коронавируса обострилась и проблема «информационной преступности, незаконного использования криптовалюты и иных цифровых финансовых активов».

Отражение в Меморандуме нашли все эти вопросы, сделав документ актуальным и отвечающим потребностям современности.

Форм взаимодействия сторон документ предусматривает несколько. Среди них — обмен информацией о законодательстве, состоянии и тенденциях преступности, опытом и лучшими практиками в сфере защиты прав и свобод человека, консультации по правовым вопросам и другие мероприятия.

Генпрокуратура РФ заключила более 90 подобных межведомственных договоренностей с компетентными органами других государств.