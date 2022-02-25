Россия и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Стороны рассмотрели варианты сотрудничества, в том числе в IT и банковском секторе.

Россия является многолетним партнером Пакистана. Взаимодействие между странами идет в различных областях экономики, подчеркнул Новак. Его процитировала пресс-служба российского кабмина.

«Товарооборот между нашими странами имеет тенденцию к росту — по итогам 2021 года он составил 697 миллионов долларов», — уточнил вице-премьер РФ.

Новак и Хан обсудили возможности сотрудничества в сфере IT, банковского сектора, мероприятия по реконструкции объектов ЖКХ и транспорта.

Между Россией и Пакистаном, добавил российский вице-премьер, активно развивается взаимодействие по топливно-энергетическому комплексу. Отрасль, предположил Новак, может занять ключевое место по совместным инвестиционным проектам и поставкам энергоресурсов.

«Наш флагманский проект — „Пакистанский поток“ — создаст возможность для освоения новых источников природного газа и его транспортировки в удаленные густонаселенные промышленно развитые северные части страны», — подчеркнул он.