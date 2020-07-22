facebook_pixel
    22 июля 2020, 14:06

    Россия и Нидерланды не ведут тайных переговоров по крушению MH17 — замминистра иностранных дел

    Мария Шагиахметова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко опроверг информацию о том, что РФ и Нидерланды ведут тайные переговоры о крушении самолета MH17. Об этом чиновник заявил в интервью ТАСС.
    Россия и Нидерланды не ведут тайных переговоров по крушению MH17 — замминистра иностранных дел

    «Нет, могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем», — сказал Грушко.

    В СМИ появились сведения о том, что МИД ведет закрытые переговоры с Нидерландами, чтобы прийти к внесудебному соглашению по вопросу. Ранне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование по делу о крушении Boeing 777 «балаганом».

    Катастрофа произошла на территории Донецкой области в 2014 году. Рейс MH17 выполняла малайзийская авиакомпания Malaysia Airlines, на борту было 298 человек — все они погибли. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

    Нидерланды так и не получили от Украины первичные данные радиолокационных радаров. Позже правительство страны сообщило, что намерено подать иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Таким образом, Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности».

    Новости SMI.FM