«Нет, могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем», — сказал Грушко.

В СМИ появились сведения о том, что МИД ведет закрытые переговоры с Нидерландами, чтобы прийти к внесудебному соглашению по вопросу. Ранне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование по делу о крушении Boeing 777 «балаганом».

Катастрофа произошла на территории Донецкой области в 2014 году. Рейс MH17 выполняла малайзийская авиакомпания Malaysia Airlines, на борту было 298 человек — все они погибли. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

Нидерланды так и не получили от Украины первичные данные радиолокационных радаров. Позже правительство страны сообщило, что намерено подать иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Таким образом, Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности».