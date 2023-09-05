Власть 05 сентября 2023, 21:21 Россия и Мьянма возобновили авиасообщение — Росавиация Росавиация: самолет выполнил первый авиарейс между Россией и Мьянмой Telegram

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Россия и Мьянма возобновили авиасообщение, выполнен первый авиарейс между странами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Возобновлено прерванное 30 лет назад авиасообщение. Первый регулярный рейс выполнила авиакомпания Myanmar Airways International, самолет летел по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. В Толмачеве рейс встречали представители региональных властей, аэропорта и Росавиации. Со стороны Мьянмы присутствовал чрезвычайный и полномочный посол страны в России. По традиции самолет встречали водяной аркой.

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Открытие прямого рейса поспособствует развитию взаимовыгодных отношений между Россией и Мьянмой, отметили присутствующие. Также российские туристы смогут выбирать отдых в Юго-Восточной Азии. Мьянма стала 38-й страной, с которой у РФ есть прямое авиасообщение, подчеркнули в Росавиации.