Власть 05 декабря 2022, 12:13 Россия и Китай объединились для сопротивления внешнему давлению Мишустин заявил о совместной работе с Китаем по противостоянию внешнему давлению РИА «Новости»

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Сотрудничество России и Китая поможет противостоять внешнему давлению, которое мешает развитию обеих стран. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на регулярной встрече с кабмином КНР.

Глава российского правительства подчеркнул, что обе страны принимают одинаковые шаги для решений проблем современного мира.

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«Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей. И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению», — заявил Мишустин.

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Премьер-министр отметил, что сегодня в мире происходят серьезные изменения, но отдельные страны ведут игру по собственным правилам, не обращая внимания на интересы других государств. Мишустин добавил, что все подобные попытки обречены на провал.

Он подчеркнул, что Россия и Китай продолжают развивать равноправные партнерские отношения во всех сферах даже в условиях кризиса, который охватил мировую экономику.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность энергетического сотрудничества с Россией. Он заявил, что ресурсное взаимодействие двух стран служит защитой для мировой энергетической безопасности.