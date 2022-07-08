Россия и Киргизия проведут переговоры по единой системе ПВО

Россия и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) при достижении договоренностей во время переговоров двух стран. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что Минобороны и МИД России проведут переговоры с правительством Киргизии. При достижении договоренностей они подпишут соглашение о создании единой системы ПВО.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», — говорится в распоряжении президента России.

«Интерфакс» напомнил, что правительство одобрило проект соглашения с Киргизией о создании объединенной системы ПВО, которое подготовили МИД и Минобороны. Уполномоченные органы двух стран должны утвердить, какие войска войдут в новую систему. Кроме того, Киргизия выделит участок в пять гектаров для размещения российских сил на время действия соглашения.