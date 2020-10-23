«Хуже не стало. Это точно, и это как минимум. Отношения развиваются стабильно», — заявил дипломат.

Во время визита в Москву глава МИД Италии Луиджи Ди Майо публично упомянул о государственной поддержке постоянного политического диалога с РФ, напомнил Разов.

«И это мы оцениваем по достоинству, потому что среди государств ЕС и НАТО не так много стран, которые так однозначно свою позицию фиксируют», — сказал посол.

По его словам, немногие из руководителей стран Запада считают поездки в Москву «актуальными и своевременными». Разов надеется, что глава МИД России Сергей Лавров сможет воспользоваться приглашением итальянского коллеги и посетит в декабре конференцию «Средиземноморский диалог» в Риме.

Дипломат также упомянул «сдержанно-познавательный интерес» к отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». При этом дипломат сомневается, что итальянские власти обратятся к России с просьбой о закупке медицинского препарата, поскольку Европа разрабатывает собственную вакцину против COVID-19.

Своей точкой зрения российский посол поделился на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.