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    23 октября 2020, 11:33

    Россия и Италия сохранили отношения на фоне COVID-19 — посол РФ

    Алена Макаренко

    Отношения России и Италии развиваются стабильно, несмотря на пандемию коронавируса и серьезный удар по мировой экономике и политике. Таким мнением поделился российский чрезвычайный и полномочный посол в Италии Сергей Разов, сообщил сайт NEWS.ru.
    Россия и Италия сохранили отношения на фоне COVID-19 — посол РФ

    «Хуже не стало. Это точно, и это как минимум. Отношения развиваются стабильно», — заявил дипломат.

    Во время визита в Москву глава МИД Италии Луиджи Ди Майо публично упомянул о государственной поддержке постоянного политического диалога с РФ, напомнил Разов.

    «И это мы оцениваем по достоинству, потому что среди государств ЕС и НАТО не так много стран, которые так однозначно свою позицию фиксируют», — сказал посол.

    По его словам, немногие из руководителей стран Запада считают поездки в Москву «актуальными и своевременными». Разов надеется, что глава МИД России Сергей Лавров сможет воспользоваться приглашением итальянского коллеги и посетит в декабре конференцию «Средиземноморский диалог» в Риме.

    Дипломат также упомянул «сдержанно-познавательный интерес» к отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». При этом дипломат сомневается, что итальянские власти обратятся к России с просьбой о закупке медицинского препарата, поскольку Европа разрабатывает собственную вакцину против COVID-19.

    Своей точкой зрения российский посол поделился на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.