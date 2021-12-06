Россия и Индия договорились о продолжении сотрудничества в сфере вооружений и развитии торговли

Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершились в Нью-Дели. По итогам саммита стороны выпустили совместное заявление о продолжении стратегического партнерства двух стран для сохранения мира и стабильности. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Стороны договорились продолжить совместное производство запасных частей для обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой «Делай в Индии». Этот пункт соглашения предусматривает передачу технологий и организацию совместных заводов для обеспечения необходимым оружием индийской армии, а также последующего экспорта в дружественные страны.

«Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за понимание к этой составляющей нашей работы», — отметил президент России Владимир Путин.

РИА «Новости» со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева уточнило, что в ходе переговоров стороны подписали контракт на открытие производства в Индии 600 тысяч автоматов Калашникова. Также поднимался вопрос об увеличении производства самолетов Су-30МКИ.

Путин отметил, что пандемия сильно сказалась на товарообороте между двумя странами. В прошлом году этот показатель упал на 17%. Но с начала этого года падение не только удалось отбить, но даже преодолеть. Лидеры двух стран договорились довести уровень взаимной торговли до 30 миллиардов долларов за ближайшие три года.

Индия отметила заинтересованность своих компаний в сотрудничестве на территории Дальнего Востока в области энергетики, транспорта, логистики, морского сообщения, лесопользования и фармацевтики.

Правительства двух стран также подписали соглашение по охране технологий в области сотрудничества в космической отрасли.

Отдельным вопросом стала международная обстановка. В частности, ситуация в Афганистане. Президент России и индийский премьер выступили за создание комиссии, куда войдут члены Советов безопасности двух стран, чтобы не допустить создания на территории исламской республики укрытия и подготовки террористических группировок.

Путин пригласил премьер-министра Моди в следующем году приехать в Россию, чтобы принять участие в новом саммите руководства двух стран.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее анонсировал подписание около 10 соглашений по вопросам сотрудничества России и Индии.

Это первая встреча Владимира Путина и Нарендры Моди после начала пандемии. В последний раз они виделись на саммите БРИКС в ноябре 2019 года.