Россия и Германия на ПМЭФ обсудят технологии и климатическое партнерство

Советник Президента Российской Федерации Антона Кобякова и председатель Mangold Consulting GmbH, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс, профессор Клаус Мангольд обсудили темы, которые будут обсуждаться делегациями двух стран на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он состоится 2–5 июня 2021 года.

На официальном сайте мероприятия сообщается, что бизнес-диалог будет посвящен технологическому сотрудничеству и инновационным решениям для энергетического и климатического партнерства Германии с Россией. Участники форума обсудят вклад, который страны смогут внести в экологичность производственных процессов и переработку сырья.

Также Кобяков и Мангольд затронули вопрос создания проектного офиса по развитию сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса России и Германии. Соглашение о сотрудничестве подпишут Фонд РК-Инвестиции и Mangold Consulting GmbH.

Антон Кобяков подчеркнул, что беспрецедентные вызовы мировому сообществу в 2020 году усложнили работу по развитию экономических отношений между странами. Но даже в таких условиях Германия вложила в российскую экономику более миллиарда евро.

«Мы готовы способствовать укреплению экономических связей и развитию диалога по приоритетным направлениям взаимодействия между нашими странами, особенно развивая партнерство в части малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул Антон Кобяков.

Приоритетные для Германии деловыми программами ПМЭФ Клаус Мангольд назвал нефтегазовую и автомобильную отрасли, здравоохранение и водородное топливо. На встрече он также обсуждал возможность запуска производства российской вакцины от коронавируса в Германии. По мнению профессора, страны должны объединить усилия в сотрудничестве ради сохранения устойчивого развития.

«Участие делегации Германии в ПМЭФ позволит найти наиболее оптимальные пути взаимодействия для успешной реализации совместных проектов в различных областях экономики», — отметил Клаус Мангольд.

Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ состоится международный автопробег «Ралли мира», трофи-рейд «Ладога Трофи — 2021», ралли «Ленинград» и ралли на классических автомобилях «Петербург».