Россия и другие страны СНГ призвали беречь правду о Второй мировой войне

Постоянный представитель России при ОБСЕ, а также представители еще 10 стран сделали совместное заявление по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне. Они призвали бережно относиться к воинским захоронениям, памятникам и обелискам и выступили против героизации нацизма.

«Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания», — сказано в документе.

Страны назвали своим священным долгом отстаивание исторической правды о военных событиях.

«Фальсификация истории Второй мировой войны, ее причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений», — отметили подписанты.

Постоянные представители заявили, что героизация нацизма и неонацизма недопустима. В том числе в случаях, когда преступники признаются героями национально-освободительных движений.

Помимо России заявление подписали постпреды стран СНГ — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. А также представители Сербии и Боснии и Герцеговины.