Россия и ДНР взаимно признают ученые степени и звания

Для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности специалистов Россия и Донецкая Народная Республика подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Ученое звание доцента, присвоенное в Российской Федерации, и ученое звание доцента, полученное в Донецкой Народной Республике, признаются сопоставимыми», — сказано в проекте документа. Тот же принцип будут применять и к другим ученым степеням и званиям. Соглашение планируют подписать на неопределенный срок.

Помощь в восстановлении республик Донбасса ведется не в ущерб регионам России, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. Он уточнил, что власти значительно увеличили сумму выделяемых средств на развитие российских регионов.