Россия и Чехия обменяются новыми высылками дипломатов

МИД РФ потребовал от Чехии сократить штат дипмиссии в Москве. А Прага объявила о высылке 63 сотрудников российского посольства.

«Потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил в четверг о грядущей высылке 63 сотрудников посольства РФ в Праге. Он заявил об этом в эфире «Чешского телевидения». Кулганек сообщил, что количество российских дипломатов в Праге будет сокращено до числа сотрудников чешского посольства в Москве. Сотрудникам диппредставительства РФ дали срок до конца мая, чтобы они покинули страну.

Власти Чехии 17 апреля объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов, которых выслали из-за предполагаемой причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

Россия примет и иные шаги в случае, если Прага будет и дальше раскручивать антироссийскую истеричную кампанию, предупредили ранее в МИД. В четверг о высылке трех сотрудников посольства РФ также объявили в Словакии.