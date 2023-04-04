Власть 04 апреля 2023, 11:47 Россия и Белоруссия стали больше взаимодействовать из-за внешних угроз — Нарышкин Глава СВР Нарышкин: Россия и Белоруссия стали больше взаимодействовать из-за внешних угроз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белоруссия и Россия стали в последние годы больше взаимодействовать перед лицом угроз. Такое заявление сделал руководитель Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, написало РИА «Новости».

По его словам, речь идет о равноценном сотрудничестве, которое представляет интерес для обеих стран.

Реклама

«Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействия в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством», — сказал Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава СВР добавил, что у сторон есть серьезные планы и дальше двигаться в этом направлении. Он также сообщил, что между спецслужбами двух государств установлено полное доверие. Тем временем Лукашенко сообщил, что его силовики задержали свыше 30 пособников иностранных специальных служб.