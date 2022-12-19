Власть 19 декабря 2022, 17:38 Россия и Белоруссия продолжат развивать проекты в атомной и космической отраслях Путин заявил о планах сотрудничества с Белоруссией в атомной и космической отраслях РИА «Новости»

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Специалисты России готовы помочь Белоруссии развивать новые проекты в атомной энергетике, готовить кадры и научные разработки. Такие же планы есть по включению союзной республики в совместную работу по космической отрасли. Об этом в ходе встречи делегаций двух стран заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Белоруссия на протяжении многих десятилетий оставалась не только добрым соседом России, но и союзником.

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«Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, создавать отрасль, готовить национальные кадры, развивать науку соответствующим образом. Такие предварительные договоренности у нас тоже есть. И по космической сфере то же самое. У нас там есть соответствующие планы», — заявил Путин.

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Комментируя ситуацию в атомной энергетике, российский лидер отметил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция покрывает потребность республики в энергии примерно на 4,5 миллиарда кубометров газа.

Атомную электростанцию в Гродненской области Белоруссии выстроила компания «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Первый энергоблок в промышленную эксплуатацию запустили летом 2021 года. Второй энергоблок планируют запустить в начале следующего года. Сейчас он готов на 97%.