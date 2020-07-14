Россия и Белоруссия подписали документы об изменении условий кредита на строительство БелАЭС

Россия и Белоруссия подписали документы об изменении условий российского кредита на строительство БелАЭС. Также было подписано соглашение о регулировании условий поставок российской нефти.

Об этом сообщает белорусский премьер Роман Головченко по итогам переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА «Новости».

Да, мы сегодня подписали три международных документа. <…> Два протокола к межправительственному соглашению о сооружении атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности нефти в Республику Беларусь Роман Головченко.

По его словам, все эти документы соответствуют интересам Белоруссии и являются для нее «очень выгодными», Головченко отметил, что по строительству атомной станции республика сэкономила «сотни миллионов долларов».

На вопрос о поставках российской нефти в Белоруссию Головченко отметил, что «этот вопрос относится больше к коммерческим». Он заявил, что речь идет о «техническом соглашении, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей».

В начале июля между Россией и Белоруссией также начал разрешаться вопрос о цене на газ. Это показала последняя встреча министров энергетики двух стран и главы «Газпрома».