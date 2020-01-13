Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти

Москва и Минск не договорились о тарифе, который будет действовать при транзите российской нефти в Белоруссию. Переговоры состоялись в понедельник, 13 января.

В них приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы России, а также министерства Белоруссии. О том, что стороны не смогли прийти к соглашению, сообщил портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

Издание отметило, что страны должны достичь соглашения и определить тарифы на транзит нефти не позднее 15 января. Если за этот срок они не придут к соглашению, решение необходимо будет принять до 1 февраля.

Если стороны не договорятся, то тарифы вырастут на 6,8% — размер среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), который был увеличен не более чем на три пункта.