Власть 28 января 2024, 19:21 Россия и Белоруссия начнут сотрудничать в Антарктике Путин заявил об энергичном развитии отношений России и Белоруссии Unsplash

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У России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктике. Два государства начнут сотрудничать в регионе, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Александром Лукашенко.

«Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать», — сказал Путин.

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Президент также высказался об отношениях России и Белоруссии. Ситуация развивается очень энергично: за 10 месяцев 2023 года товарооборот между странами составил 42 миллиарда долларов и продолжил демонстрировать рост.

Россия — крупнейший инвестор, вложивший четыре миллиарда рублей в экономику республики. Эта работа идет в двустороннем порядке, подчеркнул глава государства.

В ходе встречи Лукашенко поинтересовался у Путина, не хочет ли тот отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток». Глава государства согласился на предложение коллеги. Путин назвал «Восток» площадкой для решения актуальных проблем в области изучения природы.