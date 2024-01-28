28 января 2024, 19:21
Россия и Белоруссия начнут сотрудничать в Антарктике
Путин заявил об энергичном развитии отношений России и Белоруссии
У России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктике. Два государства начнут сотрудничать в регионе, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Александром Лукашенко.
«Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать», — сказал Путин.
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Президент также высказался об отношениях России и Белоруссии. Ситуация развивается очень энергично: за 10 месяцев 2023 года товарооборот между странами составил 42 миллиарда долларов и продолжил демонстрировать рост.
Россия — крупнейший инвестор, вложивший четыре миллиарда рублей в экономику республики. Эта работа идет в двустороннем порядке, подчеркнул глава государства.
В ходе встречи Лукашенко поинтересовался у Путина, не хочет ли тот отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток». Глава государства согласился на предложение коллеги. Путин назвал «Восток» площадкой для решения актуальных проблем в области изучения природы.
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Александр Лукашенко
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Владимир Путин
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