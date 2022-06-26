Россия и Белоруссия начнут активнее переходить на расчеты в нацвалютах

Россия и Белоруссия начнут активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это отражено в наших союзных программах, эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется. Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые институты, инструменты, сдерживать развитие наших стран», — сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Она добавила, что используемые во взаимных расчетах основные валюты дискредитированы. Речь идет о долларе и евро. На фоне этого произошла заморозка резервов России, а также активов россиян и белорусов. Такую ситуацию спикер Совфеда назвала геноцидом и дискриминацией.

«И такая дискредитация этих валют, конечно, будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах, в первую очередь избавляясь от ненадежных валют», — пояснила она.

По словам Матвиенко, у России и Белоруссии в этом плане самые большие перспективы. Страны могут показать всем остальным, что такое надежная финансовая гавань.