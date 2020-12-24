Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Москва и Минск договорились о цене на газ в 2021 году. Поставки обсуждали глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, сообщили в пресс-службе российской корпорации.

Стороны подписали соответствующий протокол, пишет РИА «Новости». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. Участие в ней принял и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Цена поставок «Газпромом» пока не разглашается.

В белорусском Минэнерго уточнили, что стоимость газа будет «практически на уровне 2020 года». При этом, по утверждению властей Белоруссии, цена ниже, чем предусмотренная формулой от 2011 года.

Между «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» до конца нынешнего года действуют контракты на поставку газа и его транспортировку. Цена российского сырья для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, при этом Минск настаивал на ее снижении.