Россия и Белоруссия будут реагировать на силы НАТО у границ Союзного государства

Россия и Белоруссия будут реагировать на укрепление сил НАТО у границ Союзного государства, заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Давление со стороны Запада работает на интеграцию двух стран, помогает еще большему сплочению Союзного государства. Для минимизации последствий санкций они объединяют усилия — например, развивают логистические маршруты, устраняют барьеры при обмене товарами, запускают совместные проекты предприятий, занятых в производстве критической продукции.

«Вместе с белорусскими союзниками мы вынуждены реагировать и на военное укрепление сил НАТО на границах Союзного государства и ОДКБ, плотнее координировать шаги на международной арене», — сказал специалист МИД России.

Он добавил, что Россия настаивает на участии Белоруссии в качестве государства — гаранта будущих договоренностей по безопасности с Украиной.

«Это позволит обеспечить баланс внутри „клуба“ таких стран», — сказал он.