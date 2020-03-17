Россия сказала заранее Белоруссии о запрете на въезд. Тогда никто не возмутился

Российский и белорусский премьеры еще на прошедших выходных обсудили закрытие Москвой границ для иностранцев. Во время беседы Мишустин и Румас расставили все точки над i. Никакой негативной реакции от Минска тогда не было, но по факту Лукашенко расстроился.

«Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

В кабмине добавили, что въезд со стороны Белоруссии запретили, потому что минские власти не захотели прислушаться к адекватным советам ВОЗ по борьбе с коронавирусом. Белоруссия не стала закрывать границу для третьих государств.

16 марта после официального заявления о закрытии границы белорусский президент Александр Лукашенко огорчился. Он заявил, что «родная Россия» закрыла границу, а вообще не понятно, «кто от кого должен закрываться». По его словам в Белоруссии с коронавирусом проблем нет, тогда как Россия «вся полыхает» от него.

Правительство РФ решило с 18 марта по 1 мая ограничить въезд иностранцев из-за пандемии COVID-19. Запрет не касается водителей грузовиков, дипломатов и иностранных граждан, которые постоянно живут в России.