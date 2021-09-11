Россия готова возобновить диалог с США по борьбе с терроризмом. Об этом посол России в США Анатолий Антонов написал в Facebook.

По его словам, было много случаев, когда эффективное взаимодействие России и США позволяло предотвратить теракты. Например, в 2017 и 2019 годах, когда готовились теракты в Санкт-Петербурге. Антонов выразил надежду, что такие контакты будут укрепляться.

«Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет», — подчеркнул он.

Также посол призвал правительства стран забыть про все конфликтные ситуации и позаботиться о безопасности и благополучии жителей стран.

Дополнительные наряды полиции появились на улицах Нью-Йорка утром 11 сентября — в двадцатую годовщину терактов. Стражи порядка проверяют контейнеры и рюкзаки у людей, входящих в метро. У центральных станций метро в районе Таймс-сквер установили предупредительные щиты, на них написано о досмотре рюкзаков. Если человек откажется сделать это и попытается войти в метрополитен, то полиция может его арестовать.