Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам

Россия сможет предоставить вакцину от коронавируса всем нуждающимся в ней странах. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием», — заявил Владимир Путин на саммите G20. Его слова приводит РИА «Новости».

Президент также добавил, что работы в сфере разработок препарата от коронавируса «хватит на всех». При этом конкуренция между компаниями все равно будет, однако в первую очередь нужно заботиться о безопасности и здоровье людей.

Также, выступая на международном саммите, президент России сравнил мировой экономический кризис с Великой депрессией, передает «Газета.ru». К нему привели глобальный локдаун и заморозка экономической деятельности во многих странах мира. Владимир Путин указал, что в 2020 году население планеты столкнулось с беспрецедентными проблемами.